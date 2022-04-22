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Постер к 5-му сезону телешоу Продажи с видом на закат
Киноафиша Сериалы Продажи с видом на закат Сезоны Сезон 5

Selling Sunset 16+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 22 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 5-й сезон телешоу «Продажи с видом на закат»

В 5-м сезоне шоу «Продажи с видом на закат» погружает в трудовые будни агентства по продаже элитной недвижимости. Но не только работа наполняет жизнь главных героинь. В повседневности они обычные женщины, которые влюбляются, грустят, распускают слухи. У Кришелл появляется новый бойфренд, и ей предстоит познакомить его с родителями. Хизер проводит девичник и усиленно готовится к торжеству – свадьбе с Тареком. А у Дэвины дела идут совсем не гладко, и она все больше переживает из-за сплетен. Между тем все девушки продолжают свое движение по карьерной лестнице, стараясь заключить как можно больше выгодных сделок.

Список серий телешоу Продажи с видом на закат График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Это всё меняет Game Changer
Сезон 5 Серия 1
22 апреля 2022
Свежая кровь New Blood
Сезон 5 Серия 2
22 апреля 2022
Посмотрим, кто кого Coming For All Your Coin
Сезон 5 Серия 3
22 апреля 2022
Cучки не плачут Bad Bitches Don't Cry
Сезон 5 Серия 4
22 апреля 2022
Ты думаешь, мы друзья? Do You Think We're Friends?
Сезон 5 Серия 5
22 апреля 2022
Надо поднажать Step Up or Step Out
Сезон 5 Серия 6
22 апреля 2022
А это уже личное It's Getting Personal
Сезон 5 Серия 7
22 апреля 2022
Она – и твоя проблема She's Your Problem Too
Сезон 5 Серия 8
22 апреля 2022
Саботаж на шпильках Sabotage in Stilettos
Сезон 5 Серия 9
22 апреля 2022
Как прежде уже не будет Nothing Remains The Same
Сезон 5 Серия 10
22 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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