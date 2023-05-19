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Постер к 6-му сезону телешоу Продажи с видом на закат
Киноафиша Сериалы Продажи с видом на закат Сезоны Сезон 6

Selling Sunset 16+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 19 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 11
Продолжительность сезона 5 часов 30 минут
О чем 6-й сезон телешоу «Продажи с видом на закат»

В 6-м сезоне шоу «Продажи с видом на закат» расскажет, с какими трудностями сталкиваются на работе агенты по недвижимости. Главные героини – стильные, умные и знающие цену своим поступкам карьеристки. Вместе с ними зрители пройдут весь путь продажи дорогих домов в Лос-Анджелесе. В программе можно будет увидеть, как подготавливаются объекты к осмотру, встречи с клиентами, процесс заключения сделок. Но профессиональная деятельность – лишь часть жизни девушек. Их работа тесно переплетена с их личными качествами и частной жизнью, а потому коллеги часто конфликтуют и распускают слухи.

Список серий телешоу Продажи с видом на закат График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Я хотела тебя ненавидеть I Wanted to Hate You
Сезон 6 Серия 1
19 мая 2023
Присмотримся к Бри TBD on Bre
Сезон 6 Серия 2
19 мая 2023
Старые сделки и их последствия Old Deals Die Hard
Сезон 6 Серия 3
19 мая 2023
Между тобой и Бри Between You and Bre
Сезон 6 Серия 4
19 мая 2023
Недостатки в управлении Miss Management
Сезон 6 Серия 5
19 мая 2023
Мэри между двух огней Mary In The Middle
Сезон 6 Серия 6
19 мая 2023
Если не справляешься с жаром… If You Can't Stand The Heat...
Сезон 6 Серия 7
19 мая 2023
Ответный удар Бри Bre Bites Back
Сезон 6 Серия 8
19 мая 2023
Судебные иски и показ дома Lawsuits and Listings
Сезон 6 Серия 9
19 мая 2023
Что-то должно измениться Something's Gotta Give
Сезон 6 Серия 10
19 мая 2023
Оно того не стоит It's Not Worth It
Сезон 6 Серия 11
19 мая 2023
График выхода всех сериалов
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