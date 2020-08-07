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Постер к 3-му сезону телешоу Продажи с видом на закат
Киноафиша Сериалы Продажи с видом на закат Сезоны Сезон 3

Selling Sunset 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 7 августа 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Продажи с видом на закат»

В 3-м сезоне шоу «Продажи с видом на закат» зрители встретятся с уже полюбившимися риелторшами, их покупателями и начальниками. Стильные и обворожительные девушки занимаются продажей неприлично дорогих домов в Лос-Анджелесе. Их качества помогли компании произвести фурор на рынке недвижимости, однако отношения в рабочем коллективе оставляют желать лучшего. Например, любительница вечеринок Кристин, кажется, даже получает удовольствие от участия в разнообразных скандалах. А Дэвина обожает распускать сплетни и подстрекать коллег к ссорам. В этом реалити-шоу личная жизнь героинь тесно переплетается с профессиональной.

Список серий телешоу Продажи с видом на закат График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Снова в деле Back to Business
Сезон 3 Серия 1
7 августа 2020
Уверенность – ключ к победе Confidence Is Key
Сезон 3 Серия 2
7 августа 2020
Крупнейший агент из присутствующих The Biggest Agent in the Room
Сезон 3 Серия 3
7 августа 2020
Все без ума от Мэри Everybody Loves Mary
Сезон 3 Серия 4
7 августа 2020
Плохие вести не сидят на месте Bad News Travels Fast
Сезон 3 Серия 5
7 августа 2020
Одно сообщение может изменить всё One Text Changes Everything
Сезон 3 Серия 6
7 августа 2020
У каждой истории – две стороны Two Sides to Every Story
Сезон 3 Серия 7
7 августа 2020
Не такая уж и белая свадьба A Not So White Wedding
Сезон 3 Серия 8
7 августа 2020
График выхода всех сериалов
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