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Киноафиша Сериалы Стюардесса Сезоны Сезон 1

Styuardessa
Название Сезон 1
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Стюардесса»

В 1-м сезоне сериала «Стюардесса» в центре событий оказывается молодая женщина по имени Мария Селиванова, которая обожает небо и самолеты. Она стала стюардессой и ни на секунду не пожалела о своем выборе. Решение уйти из профессии и посвятить себе заботе о муже и ребенке далось Маше нелегко. Брак с Алексеем не просуществовал долго. Узнав страшные тайны своего супруга, Маша забрала сына и уехала в Москву. Она вновь вернулась к работе. Трудовые будни Марии в авиакомпании переплетаются с непростой семейной драмой. Впереди у героини – сложные отношения с пилотом Ждановым и борьба за личное счастье.

Список серий сериала Стюардесса График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
График выхода всех сериалов
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