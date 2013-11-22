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Постер к 4-му сезону сериала Никита
Киноафиша Сериалы Никита Сезоны Сезон 4

Nikita 16+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 22 ноября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 18 минут
О чем 4-й сезон сериала «Никита»

В 4-м сезоне сериала «Никита» главная героиня при поддержке верных друзей пытается очистить свое доброе имя и доказать невиновность. Но Аманда и ее люди преследуют девушку, даже не пытаясь выслушивать ее оправдания. Никита воссоединяется с Майклом, Биркхоффом и Райаном на борту нового авиационного командного центра. Майкл отказывается пока обсуждать их отношения, чтобы не отвлекать ее от выполнения миссии. Тем временем Алекс держит Сэма на мушке и требует, чтобы он вернул то, что украл у нее. Но когда на них обоих неожиданно нападает банда головорезов, они вынуждены действовать сообща.

Список серий 4-го сезона сериала «Никита» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Разыскивается Wanted
Сезон 4 Серия 1
22 ноября 2013
Живым или мертвым Dead or Alive
Сезон 4 Серия 2
29 ноября 2013
Подстава Set-Up
Сезон 4 Серия 3
6 декабря 2013
Расплата Pay-Off
Сезон 4 Серия 4
13 декабря 2013
Пузырь Bubble
Сезон 4 Серия 5
20 декабря 2013
Аннулированный Canceled
Сезон 4 Серия 6
27 декабря 2013
График выхода всех сериалов
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