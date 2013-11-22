В 4-м сезоне сериала «Никита» главная героиня при поддержке верных друзей пытается очистить свое доброе имя и доказать невиновность. Но Аманда и ее люди преследуют девушку, даже не пытаясь выслушивать ее оправдания. Никита воссоединяется с Майклом, Биркхоффом и Райаном на борту нового авиационного командного центра. Майкл отказывается пока обсуждать их отношения, чтобы не отвлекать ее от выполнения миссии. Тем временем Алекс держит Сэма на мушке и требует, чтобы он вернул то, что украл у нее. Но когда на них обоих неожиданно нападает банда головорезов, они вынуждены действовать сообща.