Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Nikita 2010 - 2013, season 4

Nikita season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Nikita Seasons Season 4

Nikita 16+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 22 November 2013
Production year 2013
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 18 minutes
"Nikita" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Никита» главная героиня при поддержке верных друзей пытается очистить свое доброе имя и доказать невиновность. Но Аманда и ее люди преследуют девушку, даже не пытаясь выслушивать ее оправдания. Никита воссоединяется с Майклом, Биркхоффом и Райаном на борту нового авиационного командного центра. Майкл отказывается пока обсуждать их отношения, чтобы не отвлекать ее от выполнения миссии. Тем временем Алекс держит Сэма на мушке и требует, чтобы он вернул то, что украл у нее. Но когда на них обоих неожиданно нападает банда головорезов, они вынуждены действовать сообща.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.7 IMDb
Write review
"Nikita" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Wanted
Season 4 Episode 1
22 November 2013
Dead or Alive
Season 4 Episode 2
29 November 2013
Set-Up
Season 4 Episode 3
6 December 2013
Pay-Off
Season 4 Episode 4
13 December 2013
Bubble
Season 4 Episode 5
20 December 2013
Canceled
Season 4 Episode 6
27 December 2013
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more