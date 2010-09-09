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Постер к 1-му сезону сериала Никита
Киноафиша Сериалы Никита Сезоны Сезон 1

Nikita 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 сентября 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 22
Продолжительность сезона 15 часов 46 минут
О чем 1-й сезон сериала «Никита»

В 1-м сезоне сериала «Никита» юная девушка попадает в серьезные неприятности. Никита совершает несколько опасных преступлений и буквально балансирует на грани жизни и смерти, несмотря на свой совсем малый еще возраст. От гибели ее спасает незнакомец, который представляется агентом некоего «Подразделения» – тайной службы Соединенных Штатов. Он обещает подстроить липовую казнь Никиты и скрыть ее от полицейских и мафии, если она согласиться работать на него. С этого дня жизнь девушки полнится изнуряющими тренировками. Вскоре она понимает, что из нее пытаются сделать профессионального убийцу.

Список серий 1-го сезона сериала «Никита» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
9 сентября 2010
2.0
Сезон 1 Серия 2
16 сентября 2010
Убить Джилл Kill Jill
Сезон 1 Серия 3
23 сентября 2010
Жесткая сделка Rough Trade
Сезон 1 Серия 4
30 сентября 2010
Хранитель The Guardian
Сезон 1 Серия 5
7 октября 2010
Сопротивление Resistance
Сезон 1 Серия 6
21 октября 2010
Новобранец The Recruit
Сезон 1 Серия 7
28 октября 2010
Феникс Phoenix
Сезон 1 Серия 8
4 ноября 2010
Единственный выход One Way
Сезон 1 Серия 9
11 ноября 2010
Темная материя Dark Matter
Сезон 1 Серия 10
2 декабря 2010
До конца All the Way
Сезон 1 Серия 11
9 декабря 2010
Свобода Free
Сезон 1 Серия 12
27 января 2011
Удар милосердия Coup De Grace
Сезон 1 Серия 13
3 февраля 2011
Следующее обольщение The Next Seduction
Сезон 1 Серия 14
10 февраля 2011
Александра Alexandra
Сезон 1 Серия 15
17 февраля 2011
Эхо Echoes
Сезон 1 Серия 16
24 февраля 2011
Соглашение Covenant
Сезон 1 Серия 17
7 апреля 2011
Во тьму Into the Dark
Сезон 1 Серия 18
14 апреля 2011
Лучший друг девушки Girl's Best Friend
Сезон 1 Серия 19
21 апреля 2011
Стеклянные дома Glass Houses
Сезон 1 Серия 20
28 апреля 2011
Предатели Betrayals
Сезон 1 Серия 21
5 мая 2011
Пандора Pandora
Сезон 1 Серия 22
12 мая 2011
График выхода всех сериалов
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