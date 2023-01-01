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Никита
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Никита, список сезонов
Nikita
16+
Год выпуска
2010
Страна
США
Эпизод длится
43 минуты
Телеканал
The CW
Список сезонов сериала «Никита»
Сезон 1 / Season 1
22 эпизода
9 сентября 2010 - 12 мая 2011
Сезон 2 / Season 2
23 эпизода
23 сентября 2011 - 18 мая 2012
Сезон 3 / Season 3
22 эпизода
19 октября 2012 - 17 мая 2013
Сезон 4 / Season 4
6 эпизодов
22 ноября 2013 - 27 декабря 2013
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