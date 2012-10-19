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Постер к 3-му сезону сериала Никита
Киноафиша Сериалы Никита Сезоны Сезон 3

Nikita 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 19 октября 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 22
Продолжительность сезона 15 часов 46 минут
О чем 3-й сезон сериала «Никита»

В 3-м сезоне сериала «Никита» «Подразделение» Райана Флетчера получает приказ от вышестоящего руководства – выследить и уничтожить три десятка беглых агентов по прозвищу «Грязная тридцатка», которые отказались выполнять задания и пустились в самоволку. Один из тридцатки – профессиональный шпион и убийца по имени Мартин. Сейчас он за огромные деньги сотрудничает с китайской разведкой и уничтожает агентов ЦРУ одного за другим. Никита и Майкл отправляются на его поиски, но на их пути встают международный скандал, риск потерять близкого друга и, конечно же, личные отношения. Майкл собирается сделать Никите предложение.

Список серий 3-го сезона сериала «Никита» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
3.0
Сезон 3 Серия 1
19 октября 2012
Невинность Innocence
Сезон 3 Серия 2
26 октября 2012
Истинно верующий True Believer
Сезон 3 Серия 3
2 ноября 2012
Последствия Consequences
Сезон 3 Серия 4
9 ноября 2012
На лезвии меча The Sword's Edge
Сезон 3 Серия 5
30 ноября 2012
Удар под дых Sideswipe
Сезон 3 Серия 6
7 декабря 2012
Точка пересечения Intersection
Сезон 3 Серия 7
18 января 2013
Последствия Aftermath
Сезон 3 Серия 8
25 января 2013
Инстинкт выживания Survival Instincts
Сезон 3 Серия 9
1 февраля 2013
Новый мир Brave New World
Сезон 3 Серия 10
8 февраля 2013
Черный значок Black Badge
Сезон 3 Серия 11
22 февраля 2013
С огнем With Fire
Сезон 3 Серия 12
1 марта 2013
Воссоединение Reunion
Сезон 3 Серия 13
8 марта 2013
Жизнь, которую мы выбрали The Life We've Chosen
Сезон 3 Серия 14
15 марта 2013
Неизбежность Inevitability
Сезон 3 Серия 15
29 марта 2013
Переломный момент Tipping Point
Сезон 3 Серия 16
5 апреля 2013
Маски Masks
Сезон 3 Серия 17
12 апреля 2013
Распавшаяся семья Broken Home
Сезон 3 Серия 18
19 апреля 2013
Саморазрушение Self-Destruct
Сезон 3 Серия 19
26 апреля 2013
Особо важная цель High-Value Target
Сезон 3 Серия 20
3 мая 2013
Невидимая рука Invisible Hand
Сезон 3 Серия 21
10 мая 2013
Пока смерть не разлучит нас Til Death Do Us Part
Сезон 3 Серия 22
17 мая 2013
График выхода всех сериалов
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