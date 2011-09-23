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Постер к 2-му сезону сериала Никита
Киноафиша Сериалы Никита Сезоны Сезон 2

Nikita 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 23 сентября 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 23
Продолжительность сезона 16 часов 29 минут
О чем 2-й сезон сериала «Никита»

Во 2-м сезоне сериала «Никита» Никита и Майкл замышляют избавиться от надзора и уничтожить «Подразделение». Они собираются использовать для этого содержимое черного ящика. Во главе «Подразделения» стоит Аманда, так что у них есть небольшая фора, чтобы привести в действие свой план. Однако выясняется, что за Амандой тайно приглядывает агент главного офиса по имени Шон. Чтобы не разочаровать высшее руководство, женщина должна отобрать у Никиты ящик. За помощью она обращается к Алексу – единственному, кто может противостоять лучшему рекруту системы. Майкл находит неожиданных союзников.

Список серий 2-го сезона сериала «Никита» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Смена игры Game Change
Сезон 2 Серия 1
23 сентября 2011
Падающий пепел Falling Ash
Сезон 2 Серия 2
30 сентября 2011
Падение рыцаря Knightfall
Сезон 2 Серия 3
7 октября 2011
Партнеры Partners
Сезон 2 Серия 4
14 октября 2011
Зеркало Looking Glass
Сезон 2 Серия 5
21 октября 2011
343 Ореховая аллея 343 Walnut Lane
Сезон 2 Серия 6
28 октября 2011
Возмещение ущерба Clawback
Сезон 2 Серия 7
4 ноября 2011
Лондон зовет London Calling
Сезон 2 Серия 8
11 ноября 2011
Честная сделка Fair Trade
Сезон 2 Серия 9
18 ноября 2011
Защитники Guardians
Сезон 2 Серия 10
2 декабря 2011
Дружественный огонь Pale Fire
Сезон 2 Серия 11
6 января 2012
Святилище Sanctuary
Сезон 2 Серия 12
13 января 2012
Чистка Clean Sweep
Сезон 2 Серия 13
3 февраля 2012
Беглец Rogue
Сезон 2 Серия 14
10 февраля 2012
Истоки Origins
Сезон 2 Серия 15
17 февраля 2012
Обман Doublecross
Сезон 2 Серия 16
16 марта 2012
Восходящий Arising
Сезон 2 Серия 17
23 марта 2012
Власть Power
Сезон 2 Серия 18
30 марта 2012
Ярость Wrath
Сезон 2 Серия 19
20 апреля 2012
Призрачный странник Shadow Walker
Сезон 2 Серия 20
27 апреля 2012
Тайная связь Dead Drop
Сезон 2 Серия 21
4 мая 2012
Арбалет Crossbow
Сезон 2 Серия 22
11 мая 2012
Возвращение домой Homecoming
Сезон 2 Серия 23
18 мая 2012
График выхода всех сериалов
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