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Киноафиша Сериалы Разделенная семья

Разделенная семья (2023 - …)

Razdelennaya semya 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Телеканал ТНТ

О чем сериал

В центре событий оказывается Наталья, которая родилась в Екатеринбурге. Несколько лет назад она отправилась покорять столицу. Ее отец с матерью расстались, а сестра вышла замуж и теперь живет в провинции. Главная героиня терзается чувством вины за то, что оставила семью, и пытается помочь им на расстоянии. При этом отличный план на жизнь самой Наташи – брак, дети, успешная карьера к 30 годам – пока не реализовался. Она живет с мужчиной, который на много лет ее старше, и стесняется рассказать об этом близким.

В ролях
В ролях
Андрей Федорцов
Андрей Федорцов
Инга Оболдина
Инга Оболдина
Максим Лагашкин
Максим Лагашкин
Марина Куделинская
Марина Куделинская
Никита Павленко
Никита Павленко
Марина Васильева
Марина Васильева
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7 IMDb
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Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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