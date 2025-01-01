В центре событий оказывается Наталья, которая родилась в Екатеринбурге. Несколько лет назад она отправилась покорять столицу. Ее отец с матерью расстались, а сестра вышла замуж и теперь живет в провинции. Главная героиня терзается чувством вины за то, что оставила семью, и пытается помочь им на расстоянии. При этом отличный план на жизнь самой Наташи – брак, дети, успешная карьера к 30 годам – пока не реализовался. Она живет с мужчиной, который на много лет ее старше, и стесняется рассказать об этом близким.