Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Разделенная семья 2023, 1 сезон

К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Сериалы Разделенная семья Сезоны Сезон 1

Razdelennaya semya
Название Сезон 1
О чем 1-й сезон сериала «Разделенная семья»

В 1-м сезоне сериала «Разделенная семья» Наташины родители оформили развод, сестра создала собственную семью и уехала в небольшой городок Свердловской области. Сама главная героиня отправилась попытать счастья в Москву. В ее представлениях к 30 годам она должна была обзавестись семьей, детьми и перспективной работой, но осуществить этот замысел девушке не удалось. Она завела отношения с мужчиной, который намного ее старше, о чем стыдится сообщить своей семье. Да и сама Наташа не уверена, что их связь имеет будущее. Но несмотря на все сложности, родственники поддерживают связь и пытаются быть нормальной семьей даже на дистанции.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.3 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Разделенная семья График выхода всех сериалов
Сезон 1
График выхода всех сериалов
Мартин Скорсезе назвал 11 хорроров, от которых холодеет кровь — и ни один не снят в XXI веке: Кубрик и Хичкок тоже в списке
В «Прометее» есть отсылка не только к «Чужому», но и к другому шедевру Скотта: правда, только на Blu-ray
Лучшей экранизацией Агаты Кристи по сей день считается этот фильм 1974 года: новинки даже рядом не стояли
Две девицы под окном: сможете вспомнить фильм СССР по кадру с парой героинь? (тест)
«А зори здесь тихие» — классика СССР, но был и другой проект: фильм с рейтингом 8.1 при участии Warner Bros — даже мелькнул молодой Кеосаян
«Долгую прогулку» сейчас все вычислят: а вы взгляните на 5 других экранизаций Кинга — и вспомните название романа (тест)
Белый халат, стетоскоп и немного романтики: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по кадрам с медсёстрами? (тест)
«Отдельное спасибо оператору»: военная драма с Безруковым и Кологривым за день собрала 30+ млн рублей — фанаты сериала «СМЕРШ» оценят
«Очень красочный, с хорошим сюжетом»: этот российский мульт с рейтингом 7.9 признали лучшим в Китае — идет по пятам «Красного шелка»
«Сделал меньше всех»: Толкин назвал самого «бесполезного» героя «Властелина колец» — многие фанаты не согласятся
«Коничива, Галочка? Ты щас умрешь!»: герои кино СССР превратились в аниме-персонажей — вспомните 5 фильмов, глядя на них (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше