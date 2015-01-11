Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Телохранитель на фрилансе" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 4-му сезону сериала Эпизоды
Киноафиша Сериалы Эпизоды Сезоны Сезон 4

Episodes 16+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 11 января 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 9
Продолжительность сезона 4 часа 12 минут
О чем 4-й сезон сериала «Эпизоды»

В 4-м сезоне сериала «Эпизоды» Шон и Беверли возвращаются в Лос-Анджелес, чтобы доснять сериал «Шайбы», который, как все раньше считали, был закрыт. Мэтт обнаруживает, что его доверенный сотрудник годами воровал его деньги. Он пытается придумать новый способ экономии, но съемочной группе не особенно нравятся его эксперименты с бюджетом. Неожиданно в городе появляется старый партнер Шона по сценарию Тим с интересными новостями. Мерк делится идеей нового шоу с Кэрол и Хелен, но не находит в них поддержки. Мэтт и его бывшая жена сближаются настолько, что мужчина всерьез задумывается о повторном браке с ней.

Список серий 4-го сезона сериала «Эпизоды» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Серия 1 Episode 1
Сезон 4 Серия 1
11 января 2015
Серия 2 Episode 2
Сезон 4 Серия 2
18 января 2015
Серия 3 Episode 3
Сезон 4 Серия 3
25 января 2015
Серия 4 Episode 4
Сезон 4 Серия 4
1 февраля 2015
Серия 5 Episode 5
Сезон 4 Серия 5
8 февраля 2015
Серия 6 Episode 6
Сезон 4 Серия 6
15 февраля 2015
Серия 7 Episode 7
Сезон 4 Серия 7
1 марта 2015
Серия 8 Episode 8
Сезон 4 Серия 8
8 марта 2015
Серия 9 Episode 9
Сезон 4 Серия 9
15 марта 2015
График выхода всех сериалов
Related video
Живет за границей, учится в необычной школе: что известно об особенном сыне звезды «Следа»
«Плачут небеса»: рыдающие родственники собрались у могилы Хворостовского в особенный день
Леонов чуть не умер: возненавидите режиссера «Полосатого рейса», узнав о его обмане
Любви и тепла не дождаться: известна самая холодная мать по знаку Зодиака
Хранил в тайне, но теперь народ все знает: главный пикантный секрет певца SHAMAN огласили
Весь мир над ними смеется: эти привычки из СССР сейчас кажутся постыдными
Тест-ребус: сможете отгадать станцию питерского метро?
На фоне развода в семье: Меладзе воссоединился с бывшей женой
Главного злодея «10 негритят» зрители так и не раскрыли: появился в кадре лишь однажды
Все коллеги хотели быть с ней: почему «девушка без адреса» так и не стала счастливой
Ошибка Чарли привела к трагедии: съемки фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!» напоминали триллер
Как сложилась судьба прототипа героя фильма «Мужики!»: узнав ее, Михайлов чуть не разрыдался
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше