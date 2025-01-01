Меню
Цитаты из сериала Эпизоды

Sanford Shamiro Ты звонил своему сталкеру?
Matt LeBlanc Верно.
Sanford Shamiro Тому, на кого мы подали ограничительный приказ.
Matt LeBlanc Да...
Sanford Shamiro Ты имел с ней сексуальные отношения?
Matt LeBlanc Эм, а анальный...?
Sanford Shamiro Да, это считается.
[повторяемая фраза]
Эндрю Лесли Мсье Леблан!
