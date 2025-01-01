Меню
Цитаты из сериала Эпизоды
Sanford Shamiro
Ты звонил своему сталкеру?
Matt LeBlanc
Верно.
Sanford Shamiro
Тому, на кого мы подали ограничительный приказ.
Matt LeBlanc
Да...
Sanford Shamiro
Ты имел с ней сексуальные отношения?
Matt LeBlanc
Эм, а анальный...?
Sanford Shamiro
Да, это считается.
[повторяемая фраза]
Эндрю Лесли
Мсье Леблан!
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Найджел Плэйнер
Мэтт ЛеБлан
Matt LeBlanc
