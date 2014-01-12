Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Страсти по Матвею" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 3-му сезону сериала Эпизоды
Киноафиша Сериалы Эпизоды Сезоны Сезон 3

Episodes 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 12 января 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 9
Продолжительность сезона 4 часа 12 минут
О чем 3-й сезон сериала «Эпизоды»

В 3-м сезоне сериала «Эпизоды» Мэтт продолжает бороться со своей бывшей женой за опеку над детьми. Но его планам мешает автомобильная авария, в которую он случайно попадает вместе с ними. Шон и Беверли снова сходятся и пытаются жить дружно, но вскоре они обнаруживают, что залечить старые раны не так-то просто. Шон не может смириться с новостью о том, что его благоверная провела ночь с неотесанным красавцем Робом. Тем временем амбициям Кэрол наносится жестокий удар в интернете после того, как она в очередной раз попадает под чары своего харизматичного босса. Кастор Сотто выходит из-под контроля и хочет закрыть шоу.

Список серий 3-го сезона сериала «Эпизоды» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Серия 1 Episode 1
Сезон 3 Серия 1
12 января 2014
Серия 2 Episode 2
Сезон 3 Серия 2
19 января 2014
Серия 3 Episode 3
Сезон 3 Серия 3
26 января 2014
Серия 4 Episode 4
Сезон 3 Серия 4
2 февраля 2014
Серия 5 Episode 5
Сезон 3 Серия 5
9 февраля 2014
Серия 6 Episode 6
Сезон 3 Серия 6
16 февраля 2014
Серия 7 Episode 7
Сезон 3 Серия 7
23 февраля 2014
Серия 8 Episode 8
Сезон 3 Серия 8
9 марта 2014
Серия 9 Episode 9
Сезон 3 Серия 9
16 марта 2014
График выхода всех сериалов
Related video
Любви и тепла не дождаться: известна самая холодная мать по знаку Зодиака
Живет за границей, учится в необычной школе: что известно об особенном сыне звезды «Следа»
Главного злодея «10 негритят» зрители так и не раскрыли: появился в кадре лишь однажды
Ошибка Чарли привела к трагедии: съемки фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!» напоминали триллер
Тест-ребус: сможете отгадать станцию питерского метро?
«Плачут небеса»: рыдающие родственники собрались у могилы Хворостовского в особенный день
На фоне развода в семье: Меладзе воссоединился с бывшей женой
Все коллеги хотели быть с ней: почему «девушка без адреса» так и не стала счастливой
Леонов чуть не умер: возненавидите режиссера «Полосатого рейса», узнав о его обмане
Хранил в тайне, но теперь народ все знает: главный пикантный секрет певца SHAMAN огласили
Весь мир над ними смеется: эти привычки из СССР сейчас кажутся постыдными
Как сложилась судьба прототипа героя фильма «Мужики!»: узнав ее, Михайлов чуть не разрыдался
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше