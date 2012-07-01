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Постер к 2-му сезону сериала Эпизоды
Киноафиша Сериалы Эпизоды Сезоны Сезон 2

Episodes 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 1 июля 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 9
Продолжительность сезона 4 часа 12 минут
О чем 2-й сезон сериала «Эпизоды»

Во 2-м сезоне сериала «Эпизоды» Беверли и Шон живут порознь после публичного конфликта. К Мэтту они оба также относятся без особенного тепла. Тем не менее их новое шоу «Шайбы» пользуется огромным успехом у зрителей. Съемочная группа решает отпраздновать сразу два важных события – завершение работы и день рождения Шона. Но эта вечеринка грозит закончиться громкой ссорой. Беверли готовит бывшему супругу романтический подарок чтобы помириться с ним, но Шон не замечает ее знака внимания и отправляется на свидание с Морнинг. Мэтт пытается восстановить прежнюю дружбу, задаривая сценаристов дорогими подарками.

Список серий 2-го сезона сериала «Эпизоды» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
1 июля 2012
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
8 июля 2012
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
15 июля 2012
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
22 июля 2012
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
29 июля 2012
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
5 августа 2012
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
12 августа 2012
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
19 августа 2012
Серия 9 Episode 9
Сезон 2 Серия 9
26 августа 2012
График выхода всех сериалов
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