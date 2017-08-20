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Постер к 5-му сезону сериала Эпизоды
Киноафиша Сериалы Эпизоды Сезоны Сезон 5

Episodes 16+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 20 августа 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 7
Продолжительность сезона 3 часа 16 минут
О чем 5-й сезон сериала «Эпизоды»

В 5-м сезоне сериала «Эпизоды» новое игровое телешоу Мэтта становится хитом. Однако из-за этого ему теперь приходится ежедневно общаться с Мерком Лапидусом. Шон и Беверли работают на своего бывшего партнера. Они начинают отбор актеров для съемок проекта. Кэрол отваживается на рискованные меры, чтобы продвинуть свою гениальную, по ее мнению, идею. Мэтту приходится иметь дело с последствиями своих необдуманных действий. Он пытается уговорить Беверли и Шона написать для него очередной сериал. Мерк получает неожиданный телефонный звонок, а Кэрол узнает кое-что потрясающее о своем будущем.

Список серий 5-го сезона сериала «Эпизоды» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Серия 1 Episode 1
Сезон 5 Серия 1
20 августа 2017
Серия 2 Episode 2
Сезон 5 Серия 2
27 августа 2017
Серия 3 Episode 3
Сезон 5 Серия 3
10 сентября 2017
Серия 4 Episode 4
Сезон 5 Серия 4
17 сентября 2017
Серия 5 Episode 5
Сезон 5 Серия 5
24 сентября 2017
Серия 6 Episode 6
Сезон 5 Серия 6
1 октября 2017
Серия 7 Episode 7
Сезон 5 Серия 7
8 октября 2017
График выхода всех сериалов
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