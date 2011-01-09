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Постер к 1-му сезону сериала Эпизоды
Киноафиша Сериалы Эпизоды Сезоны Сезон 1

Episodes 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 января 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 7
Продолжительность сезона 3 часа 16 минут
О чем 1-й сезон сериала «Эпизоды»

В 1-м сезоне сериала «Эпизоды» голливудская киностудия запускает новый амбициозный проект. Создатели собираются купить культовый сценарий известного телешоу у британских сценаристов – семейной пары Шона и Беверли Линкольн. Сперва творцы буквально оказываются на седьмом небе от счастья. После завершения съемок оригинальной версии сериала они больше не получали крупных заказов. Теперь же у них есть уникальный шанс выйти на рынок самого легендарного Голливуда и перебраться под теплые лучи солнца Лос-Анджелеса. Но они даже представить себе не могут, как сурово голливудская машина по созданию шоу проедется по их работе.

Список серий 1-го сезона сериала «Эпизоды» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
9 января 2011
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
16 января 2011
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
23 января 2011
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
30 января 2011
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
6 февраля 2011
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
13 февраля 2011
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
20 февраля 2011
График выхода всех сериалов
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