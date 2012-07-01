Во 2-м сезоне сериала «Эпизоды» Беверли и Шон живут порознь после публичного конфликта. К Мэтту они оба также относятся без особенного тепла. Тем не менее их новое шоу «Шайбы» пользуется огромным успехом у зрителей. Съемочная группа решает отпраздновать сразу два важных события – завершение работы и день рождения Шона. Но эта вечеринка грозит закончиться громкой ссорой. Беверли готовит бывшему супругу романтический подарок чтобы помириться с ним, но Шон не замечает ее знака внимания и отправляется на свидание с Морнинг. Мэтт пытается восстановить прежнюю дружбу, задаривая сценаристов дорогими подарками.