Episodes 2011 - 2017 season 2

Episodes 16+
Season premiere 1 July 2012
Production year 2012
Number of episodes 9
Runtime 4 hours 12 minutes
Во 2-м сезоне сериала «Эпизоды» Беверли и Шон живут порознь после публичного конфликта. К Мэтту они оба также относятся без особенного тепла. Тем не менее их новое шоу «Шайбы» пользуется огромным успехом у зрителей. Съемочная группа решает отпраздновать сразу два важных события – завершение работы и день рождения Шона. Но эта вечеринка грозит закончиться громкой ссорой. Беверли готовит бывшему супругу романтический подарок чтобы помириться с ним, но Шон не замечает ее знака внимания и отправляется на свидание с Морнинг. Мэтт пытается восстановить прежнюю дружбу, задаривая сценаристов дорогими подарками.

0.0
7.8 IMDb
"Episodes" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Episode 1
1 July 2012
Episode 2
8 July 2012
Episode 3
15 July 2012
Episode 4
22 July 2012
Episode 5
29 July 2012
Episode 6
5 August 2012
Episode 7
12 August 2012
Episode 8
19 August 2012
Episode 9
26 August 2012
