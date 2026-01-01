Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2012
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучшая комедия/мюзикл
Номинант
Золотой глобус 2013
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая комедия/мюзикл
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Outstanding Writing in a Comedy Series
Номинант
Outstanding Writing in a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
BAFTA 2015
Лучшая комедийная актриса
Номинант
BAFTA 2013
Best Situation Comedy
Номинант
Best Situation Comedy
Номинант
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