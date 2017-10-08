Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Полтергейст" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 5-му сезону сериала Место, что домом зовется
Киноафиша Сериалы Место, что домом зовется Сезоны Сезон 5

A Place to Call Home
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 8 октября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 12
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 5-й сезон сериала «Место, что домом зовется»

В 5-м сезоне сериала «Место, что домом зовется» Сара конфликтует с сотрудниками больницы из-за неверного диагноза коренного жителя, а потом спорит с Джорджем по поводу того, в каких религиозных традициях будет воспитываться Дэвид. Анна вновь саботирует свою писательскую карьеру, когда на нее обращает внимание издатель. Джордж отправляется на встречу с раввином в городе. Кэролайн считает, что Джек не хочет меняться. Реджина считает, что сэр Ричард хочет разрушить семью. Сара решает отправиться вместе с Джорджем в Канберру. Сара отправляется на политическое мероприятие. Она должна вступить в схватку с демонами своего прошлого. 

Список серий 5-го сезона сериала «Место, что домом зовется» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Собственный злейший враг Own Worst Enemy
Сезон 5 Серия 1
8 октября 2017
Выпадать Fallout
Сезон 5 Серия 2
15 октября 2017
Все, что блестит All That Glitters
Сезон 5 Серия 3
22 октября 2017
Грань разума The Edge of Reason
Сезон 5 Серия 4
29 октября 2017
Не уходи нежно Do Not Go Gently
Сезон 5 Серия 5
5 ноября 2017
Демоны тьмы Demons of the Dark
Сезон 5 Серия 6
12 ноября 2017
Анатомия его ухода The Anatomy of His Passing
Сезон 5 Серия 7
19 ноября 2017
Облачный разрыв Cloud Break
Сезон 5 Серия 8
26 ноября 2017
Все, что впереди All That Lies Ahead
Сезон 5 Серия 9
3 декабря 2017
Смерть приходит как конец Death Comes as an End
Сезон 5 Серия 10
10 декабря 2017
Лежать глубоко Lie Deep
Сезон 5 Серия 11
17 декабря 2017
В память In Memoriam
Сезон 5 Серия 12
24 декабря 2017
График выхода всех сериалов
Related video
Самую первую серию «Ну, погоди!» видел 1 человек из 10 тысяч: вот что не понравилось цензорам
Взрослые боялись больше детей: этот советский мультик пугает до чертиков
Над чудаком Гнездиловым потешался каждый: измените мнение, узнав его диагноз
Патологоанатом из «Следа» снялась без халата и бюстгальтера: уберите мужчин от экранов
Тест: сделайте уборку и узнайте, какой вы на самом деле человек
Советский Ален Делон и любимец женщин: почему Арамиса никто не звал в кино
Был звездой, а стал таксистом: красавец из «Карнавальной ночи» попал в психушку и потерял все
Ни морщин, ни бороды: вы точно не видели старика Хоттабыча таким (фото)
От вида 17-летней внучки Маслякова люди невольно скривились: внимание на огромные губы
Как кошка с собакой: Гайдай сделал этого актера звездой, а потом всю жизнь ненавидел
Мужчины этих знаков Зодиака никогда не прощают обиды: самые злопамятные
Загримировали так, что родные не узнали: кто годами скрывался за образом Высоцкого
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше