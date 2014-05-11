Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Человек ниоткуда" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 2-му сезону сериала Место, что домом зовется
Киноафиша Сериалы Место, что домом зовется Сезоны Сезон 2

A Place to Call Home
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 11 мая 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Место, что домом зовется»

Во 2-м сезоне сериала «Место, что домом зовется» Джек раздражен из-за того, что Кэролайн скрывала от него дочь. Сара и Анна начинают свой испытательный срок в новых домах. После смерти Берта и последующих происшествий участники событий пытаются найти покой. Сара сражается со своими внутренними демонами, осознавая, что Колин страдает гораздо больше. Сара и Джордж планируют устроить вечеринку в честь помолвки, а Сара доверяет тете Пег чудовищную тайну. Элизабет просит о помощи Пруденс. Она хочет отомстить Саре. Сара понимает, что у нее нет выбора, и рассказывает Джорджу свою ужасную тайну.

Список серий 2-го сезона сериала «Место, что домом зовется» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Никаких секретов никогда No Secrets, Ever
Сезон 2 Серия 1
11 мая 2014
Я считаю I Believe
Сезон 2 Серия 2
18 мая 2014
Поцелуй, на котором можно построить мечту A Kiss to Build a Dream On
Сезон 2 Серия 3
25 мая 2014
Что говорит ваше сердце What Your Heart Says
Сезон 2 Серия 4
1 июня 2014
Призраки прошлого Рождества The Ghosts of Christmas Past
Сезон 2 Серия 5
8 июня 2014
Доброе старое время Auld Lang Syne
Сезон 2 Серия 6
15 июня 2014
Нет другой любви No Other Love
Сезон 2 Серия 7
22 июня 2014
Ответь мне, моя любовь Answer Me, My Love
Сезон 2 Серия 8
22 июня 2014
Я делаю, я делаю I Do, I Do
Сезон 2 Серия 9
6 июля 2014
Незабываемый Unforgettable
Сезон 2 Серия 10
13 июля 2014
График выхода всех сериалов
Related video
Самую первую серию «Ну, погоди!» видел 1 человек из 10 тысяч: вот что не понравилось цензорам
От вида 17-летней внучки Маслякова люди невольно скривились: внимание на огромные губы
Мужчины этих знаков Зодиака никогда не прощают обиды: самые злопамятные
Взрослые боялись больше детей: этот советский мультик пугает до чертиков
Как кошка с собакой: Гайдай сделал этого актера звездой, а потом всю жизнь ненавидел
Загримировали так, что родные не узнали: кто годами скрывался за образом Высоцкого
Ни морщин, ни бороды: вы точно не видели старика Хоттабыча таким (фото)
Тест: сделайте уборку и узнайте, какой вы на самом деле человек
Патологоанатом из «Следа» снялась без халата и бюстгальтера: уберите мужчин от экранов
Советский Ален Делон и любимец женщин: почему Арамиса никто не звал в кино
Был звездой, а стал таксистом: красавец из «Карнавальной ночи» попал в психушку и потерял все
Над чудаком Гнездиловым потешался каждый: измените мнение, узнав его диагноз
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше