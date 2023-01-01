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Место, что домом зовется, список сезонов

A Place to Call Home
Год выпуска 2013
Страна Австралия
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Seven Network
Список сезонов сериала «Место, что домом зовется»
Место, что домом зовется - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов 28 апреля 2013 - 21 июля 2013
 
Место, что домом зовется - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
10 эпизодов 11 мая 2014 - 13 июля 2014
 
Место, что домом зовется - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
10 эпизодов 27 сентября 2015 - 29 ноября 2015
 
Место, что домом зовется - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
12 эпизодов 11 сентября 2016 - 27 ноября 2016
 
Место, что домом зовется - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
12 эпизодов 8 октября 2017 - 24 декабря 2017
 
Место, что домом зовется - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
10 эпизодов 19 августа 2018 - 21 октября 2018
 
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