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Постер к 3-му сезону сериала Место, что домом зовется
Киноафиша Сериалы Место, что домом зовется Сезоны Сезон 3

A Place to Call Home
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 27 сентября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Место, что домом зовется»

В 3-м сезоне сериала «Место, что домом зовется» Реджина угрожает будущему Сары, поскольку жизнь Джорджа висит на волоске. Медовый месяц Анны и Джино омрачен содержанием письма Суонсона, и Сара рассказывает Джеку секрет. Джордж выбирает новую карьеру, которая соответствует планам Реджины. Напряжение в Эш-парке нарастает, поскольку отвращение Джино к природе Джеймса становится очевидным. Сара вспоминает свое ужасающее прошлое. Желание Элизабет наполнить свою жизнь смыслом приводит к встрече с очаровательным джентльменом. Джино рассказывает Анне о своей мечте стать успешным виноделом.

Список серий 3-го сезона сериала «Место, что домом зовется» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Что мы делаем ради любви The Things We Do for Love
Сезон 3 Серия 1
27 сентября 2015
Лехаим, к жизни L'Chaim, to Life
Сезон 3 Серия 2
4 октября 2015
Где-то за морем Somewhere Beyond the Sea
Сезон 3 Серия 3
11 октября 2015
Слишком стар, чтобы мечтать Too Old to Dream
Сезон 3 Серия 4
18 октября 2015
Жизнь в тени Living in the Shadow
Сезон 3 Серия 5
25 октября 2015
В разгар ночи In the Heat of the Night
Сезон 3 Серия 6
1 ноября 2015
Грехи отца The Sins of the Father
Сезон 3 Серия 7
8 ноября 2015
Пока смерть не разлучит нас Till Death Do Us Part
Сезон 3 Серия 8
15 ноября 2015
Кадиш скорбящих The Mourners' Kadish
Сезон 3 Серия 9
22 ноября 2015
Незабываемый Unforgettable
Сезон 3 Серия 10
29 ноября 2015
График выхода всех сериалов
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