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Постер к 1-му сезону сериала Место, что домом зовется
Киноафиша Сериалы Место, что домом зовется Сезоны Сезон 1

A Place to Call Home
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 апреля 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 13
Продолжительность сезона 13 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Место, что домом зовется»

В 1-м сезоне сериала «Место, что домом зовется» Сара уезжает из Европы, где прожила много лет, в родную Австралию на океанском лайнере. Она бежит от своего прошлого и собирается начать новую жизнь. В Австралии главная героиня знакомится с состоятельной семьей, которая занимается разведением скота. У нее завязываются отношения с симпатичным вдовцом Джорджем, а также его дочерью и невесткой. Вскоре Сара узнает информацию об этой семье, которая носит весьма скандальный характер. Тем временем в ее частную жизнь тоже вторгаются. Это вызывает у Сары раздражение. В ее комнате нашли доказательство того, что Сара – не ее настоящее имя.

Список серий 1-го сезона сериала «Место, что домом зовется» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Блудная дочь The Prodigal Daughter
Сезон 1 Серия 1
28 апреля 2013
Радушное приветствие The Welcome Mat
Сезон 1 Серия 2
5 мая 2013
Всё тайное становится явным Truth Will Out
Сезон 1 Серия 3
12 мая 2013
Улыбка Моны Лизы Mona Lisa Smile
Сезон 1 Серия 4
19 мая 2013
День искупления Day of Atonement
Сезон 1 Серия 5
26 мая 2013
Это любовь That's Amore
Сезон 1 Серия 6
2 июня 2013
Бум! Boom
Сезон 1 Серия 7
9 июня 2013
Из разных миров Worlds Apart
Сезон 1 Серия 8
16 июня 2013
Из Квинсленда с любовью Cane Toad
Сезон 1 Серия 9
23 июня 2013
Кто старое помянет... Lest We Forget
Сезон 1 Серия 10
30 июня 2013
Будь верен сердцу своему True to Your Heart
Сезон 1 Серия 11
7 июля 2013
С чистого листа New Beginning
Сезон 1 Серия 12
14 июля 2013
Тайное влечение Secret Love
Сезон 1 Серия 13
21 июля 2013
График выхода всех сериалов
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