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Постер к 4-му сезону сериала Место, что домом зовется
Киноафиша Сериалы Место, что домом зовется Сезоны Сезон 4

A Place to Call Home
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 11 сентября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 12
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Место, что домом зовется»

В 4-м сезоне сериала «Место, что домом зовется» жизнь Сары висит на волоске, а судьба Кэролайн разваливается. Джордж пока не знает о заговоре Реджины. Реджина обвивает Джорджа. Джеймс потрясен признанием Оливии. Джек доказывает Кэролайн, что она достойна его. Когда Сара и Рой отправляются в Сидней, она находит больше, чем рассчитывала. Кэролайн не уверена, что сможет признаться Элизабет в правде. Признание Генри заставляет Джеймса разобраться в своих истинных чувствах. Элизабет использует шанс вступить в схватку с Реджиной. Гарри помогает Саре залечить душевные раны. Джордж наводит порядок в Эш-парке.

Список серий 4-го сезона сериала «Место, что домом зовется» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Мучительное сомнение A Nagging Doubt
Сезон 4 Серия 1
11 сентября 2016
Плохо в хорошем смысле Bad in a Good Way
Сезон 4 Серия 2
18 сентября 2016
Когда ты улыбаешься When You're Smiling
Сезон 4 Серия 3
25 сентября 2016
Дом для насеста Home to Roost
Сезон 4 Серия 4
2 октября 2016
Счастливые дни снова здесь Happy Days are Here Again
Сезон 4 Серия 5
9 октября 2016
Проблема с Гарри The Trouble with Harry
Сезон 4 Серия 6
16 октября 2016
Ты просто влюблен You're Just in Love
Сезон 4 Серия 7
23 октября 2016
Будут внесены некоторые изменения There'll Be Some Changes Made
Сезон 4 Серия 8
30 октября 2016
Где будет ямочка у ребенка Where Will the Baby's Dimple Be
Сезон 4 Серия 9
6 ноября 2016
И слепые увидят And the Blind Shall See
Сезон 4 Серия 10
13 ноября 2016
Поймать тигра Catch the Tiger
Сезон 4 Серия 11
20 ноября 2016
Все хорошее All Good Things
Сезон 4 Серия 12
27 ноября 2016
График выхода всех сериалов
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