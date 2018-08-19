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Постер к 6-му сезону сериала Место, что домом зовется
Киноафиша Сериалы Место, что домом зовется Сезоны Сезон 6

A Place to Call Home
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 19 августа 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 6-й сезон сериала «Место, что домом зовется»

В 6-м сезоне сериала «Место, что домом зовется» изменения в жизни Сары и Джорджа говорят о начале нового периода в Эш-парке. Возвращение Джеймса страшит Генри. Сара оказывает поддержку убитому горем Рою. Элизабет испытывает сомнения относительно своего места в доме. В жизни Генри начались серьезные перемены. Похороны Дон приносят облегчение некоторым участникам событий, в то время как последствия трагедии с Генри провоцируют душевные смятения. Оливия может потерять Джорджа из-за ее кровной матери. Беседа Джека с новым хирургом принесла больше, чем он ожидал. Генри опускается на самое дно.

Список серий 6-го сезона сериала «Место, что домом зовется» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Для лучшего или худшего For Better or Worse
Сезон 6 Серия 1
19 августа 2018
Соль земли Salt of the Earth
Сезон 6 Серия 2
26 августа 2018
Тьма и свет Darkness and Light
Сезон 6 Серия 3
2 сентября 2018
Против течения Against the Tide
Сезон 6 Серия 4
9 сентября 2018
Не смотри мне в глаза Look Not in My Eyes
Сезон 6 Серия 5
16 сентября 2018
Глядя в бочку Staring Down the Barrel
Сезон 6 Серия 6
23 сентября 2018
Новые приключения New Adventures
Сезон 6 Серия 7
30 сентября 2018
Осенние дела Autumn Affairs
Сезон 6 Серия 8
7 октября 2018
Жизнь стремится к себе Life Longs for Itself
Сезон 6 Серия 9
14 октября 2018
Добраться до дома Reaching Home
Сезон 6 Серия 10
21 октября 2018
График выхода всех сериалов
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