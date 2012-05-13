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Постер к 1-му сезону сериала Мой любимый гений
Киноафиша Сериалы Мой любимый гений Сезоны Сезон 1

Moj lyubimyj genij 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 мая 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мой любимый гений»

В 1-м сезоне сериала «Мой любимый гений» Надя работает продавцом в провинциальном магазинчике. Все свое свободное время девушка посвящает своему молодому человеку. Она уверена, что Влад является настоящим гением, который в будущем прославится в качестве великого научного деятеля. Когда он решается поехать в Москву, чтобы заявить о себе в научном сообществе, девушка едет за ним. Она готова поддерживать любимого человека до конца, однако в скором времени начинает сомневаться в нем. По всей видимости, рядом с ней не столько одаренный, сколько опасный человек, который не остановится ни перед чем ради собственных целей…

Список серий 1-го сезона сериала «Мой любимый гений» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
13 мая 2012
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
13 мая 2012
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
13 мая 2012
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
13 мая 2012
График выхода всех сериалов
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