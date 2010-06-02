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Постер к 7-му сезону сериала Черная лагуна
Киноафиша Сериалы Черная лагуна Сезоны Сезон 7

El Internado 16+
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 2 июня 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 15
Продолжительность сезона 18 часов 45 минут
О чем 7-й сезон сериала «Черная лагуна»

В 7-м сезоне сериала «Черная лагуна» в школе распространился смертельный вирус. Здание оцепили солдаты. В самом учебном заведении создан импровизированный лазарет, куда помещают зараженных. Эвелин решает сделать вид, что больна, чтобы спровоцировать Лукаса. Солдаты доставляют в интернат четырех инфицированных, среди которых оказывается Клара. Среди учащихся появляется мелкий вор. Лысый мужчина из сна Маркоса приходит во сне и к другим. Лючии требуется срочная медицинская помощь. Тем временем Мартин прячет зараженного Лукаса на чердаке. Лекарство на исходе. Разбавить то, что осталось, кажется всем лучшим вариантом. 

Список серий 7-го сезона сериала «Черная лагуна» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Протокол El protocolo
Сезон 7 Серия 1
2 июня 2010
Угроза La amenaza
Сезон 7 Серия 2
9 июня 2010
Таинственный человек El hombre misterioso
Сезон 7 Серия 3
16 июня 2010
Сокровище El tesoro
Сезон 7 Серия 4
23 июня 2010
Центр Земли El centro de la tierra
Сезон 7 Серия 5
30 июня 2010
Три лепестка Los tres pétalos
Сезон 7 Серия 6
7 июля 2010
Убийца Каролины El asesino de Carolina
Сезон 7 Серия 7
14 июля 2010
Последнее желание El último deseo
Сезон 7 Серия 8
21 июля 2010
Начало конца El principio del fin
Сезон 7 Серия 9
6 сентября 2010
Последняя доза La última dosis
Сезон 7 Серия 10
13 сентября 2010
Последние воспоминания Los últimos recuerdos
Сезон 7 Серия 11
20 сентября 2010
Пока смерть не разлучит их Hasta que la muerte nos separe
Сезон 7 Серия 12
27 сентября 2010
Последний вдох El último aliento
Сезон 7 Серия 13
4 октября 2010
Свет La luz
Сезон 7 Серия 14
11 октября 2010
Конец El fin
Сезон 7 Серия 15
13 октября 2010
График выхода всех сериалов
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