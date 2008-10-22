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Постер к 4-му сезону сериала Черная лагуна
Киноафиша Сериалы Черная лагуна Сезоны Сезон 4

El Internado 16+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 22 октября 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 11
Продолжительность сезона 13 часов 45 минут
О чем 4-й сезон сериала «Черная лагуна»

В 4-м сезоне сериала «Черная лагуна» Мартин и Лукас привыкают к жизни в школе-интернате. Фермин занимается поисками ребенка Ирэн. Гектор решает продать один из драгоценных камней, которые обнаружил в пещере. Лукас устанавливает доверительные отношения с Паолой и Эвелин. Саул неожиданно появляется перед Маркосом и настоятельно рекомендует ему опознать тела в морге как своих родителей. Фермин находит сокровищницу в лабиринте. Эльза втайне от всех заботится о малыше Сэмюэле. Мигель убеждает Паолу и Лукаса, что лунатизм Эвелин происходит от одержимости темными силами. Он советует провести обряд экзорцизма.

Список серий 4-го сезона сериала «Черная лагуна» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Проклятие La maldición
Сезон 4 Серия 1
22 октября 2008
Сокровищница La sala del tesoro
Сезон 4 Серия 2
29 октября 2008
Тайна за семью печатями El secreto mejor guardado
Сезон 4 Серия 3
5 ноября 2008
Предупреждение Premonición
Сезон 4 Серия 4
12 ноября 2008
Заклинание El exorcismo
Сезон 4 Серия 5
19 ноября 2008
Предначертано звёздами Escrito en las estrellas
Сезон 4 Серия 6
26 ноября 2008
Хороший солдат Un buen soldado
Сезон 4 Серия 7
3 декабря 2008
Ключ La llave
Сезон 4 Серия 8
10 декабря 2008
Единорог El unicornio
Сезон 4 Серия 9
17 декабря 2008
Точка в море Un punto en el mar
Сезон 4 Серия 10
7 января 2009
Ночь двух Лун La noche de las dos lunas
Сезон 4 Серия 11
15 января 2009
График выхода всех сериалов
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