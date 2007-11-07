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Постер к 2-му сезону сериала Черная лагуна
Киноафиша Сериалы Черная лагуна Сезоны Сезон 2

El Internado 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 7 ноября 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 8
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Черная лагуна»

Во 2-м сезоне сериала «Черная лагуна» один ученик погиб, еще один пропал без вести. Детей подставили, когда в ходе обыска директор среди их вещей обнаружил наркотические вещества. Школьный совет предлагает работу Гектора Эльзе, но только в том случае, если она в должности директора исключит учеников, у которых были найдены запрещенные вещества. Хасинта возвращается, но всеобщая радость по этому поводу длится недолго в связи с приходом к власти Эльзы. Маркос обнаруживает пугающую связь между мертвыми сиротами и его младшей сестрой Паолой. Оплошность Эльзы, связанная с семейной ситуацией Джулии, может стоить ей карьеры. 

Список серий 2-го сезона сериала «Черная лагуна» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Что снится рыбам? ¿Con qué sueñan los peces?
Сезон 2 Серия 1
7 ноября 2007
За светлячками Persiguiendo luciérnagas
Сезон 2 Серия 2
14 ноября 2007
Перстень El anillo
Сезон 2 Серия 3
21 ноября 2007
Музыкальная шкатулка La caja de música
Сезон 2 Серия 4
28 ноября 2007
В алфавитном порядке En orden alfabético
Сезон 2 Серия 5
5 декабря 2007
Увидеть, чтобы поверить Ver para creer
Сезон 2 Серия 6
12 декабря 2007
Мой друг — чудовище Mi amigo el monstruo
Сезон 2 Серия 7
19 декабря 2007
Северный полюс El polo norte
Сезон 2 Серия 8
2 января 2008
График выхода всех сериалов
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