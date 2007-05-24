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Постер к 1-му сезону сериала Черная лагуна
Киноафиша Сериалы Черная лагуна Сезоны Сезон 1

El Internado 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 мая 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 6
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Черная лагуна»

В 1-м сезоне сериала «Черная лагуна» в центре событий оказываются учащиеся школы-интерната, где воспитываются дети из самых обеспеченных семей в Испании. Юные герои вскоре узнают, что в школе таится немало загадок и секретов. Здание школы окружено лесом, где водятся мифические животные, а под покровом ночи там происходят и вовсе невообразимые вещи. Новый учебный год в школе-интернате «Черная лагуна» начинается с неожиданных поворотов. Меняется состав учителей, появляются новенькие. Кроме того, в учебное заведение устраивается горничной молодая женщина, которая разыскивает своего сына. Ей стало известно, что он учится здесь.

Список серий 1-го сезона сериала «Черная лагуна» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Чудовища не щекочут Los monstruos no hacen cosquillas
Сезон 1 Серия 1
24 мая 2007
У всех свои секреты Todo el mundo tiene un secreto
Сезон 1 Серия 2
31 мая 2007
Ослепшие глаза Ojos que no ven
Сезон 1 Серия 3
7 июня 2007
Послание в бутылке Un mensaje en una botella
Сезон 1 Серия 4
14 июня 2007
Труп в лагуне Un cadáver en la Laguna
Сезон 1 Серия 5
21 июня 2007
Ночь Святой Исабель La noche de Santa Isabel
Сезон 1 Серия 6
28 июня 2007
График выхода всех сериалов
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