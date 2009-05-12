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Постер к 5-му сезону сериала Черная лагуна
Киноафиша Сериалы Черная лагуна Сезоны Сезон 5

El Internado 16+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 12 мая 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 9
Продолжительность сезона 11 часов 15 минут
О чем 5-й сезон сериала «Черная лагуна»

В 5-м сезоне сериала «Черная лагуна» Ребека производит на Мартина плохое первое впечатление. Роке, Каролину и Вики заманивают в лес. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают отца Эльзы. Пистолет Амелии и рогатка Хавьера заставляют Паолу устроить кампанию против насилия, конфисковав и утилизировав все оружие в школе. Нуаре продолжает искать бумаги, пропавшие из его сейфа. У Лукаса появляется еще одна мечта. Обнаруживается труп дона Хоакина. Становятся известны более подробные сведения о прошлом Ребеки. Паола и Эвелин пытаются вернуть Хасинту. Маркос и Каролина попадают в неприятности.

Список серий 5-го сезона сериала «Черная лагуна» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Тетрадь доктора Вульфа El cuaderno del doctor Wulf
Сезон 5 Серия 1
12 мая 2009
Амнезия Amnesia
Сезон 5 Серия 2
19 мая 2009
Человек из мешка El hombre del saco
Сезон 5 Серия 3
26 мая 2009
Труп невесты La novia cadaver
Сезон 5 Серия 4
2 июня 2009
Обещание La promesa
Сезон 5 Серия 5
9 июня 2009
Вампир El vampiro
Сезон 5 Серия 6
16 июня 2009
Карточный король El rey de la baraja
Сезон 5 Серия 7
23 июня 2009
Паула в Стране Чудес Paula en el país de las maravillas
Сезон 5 Серия 8
30 июня 2009
Последний день El último día
Сезон 5 Серия 9
7 июля 2009
График выхода всех сериалов
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