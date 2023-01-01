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Черная лагуна
Сезоны
Черная лагуна, список сезонов
El Internado
16+
Год выпуска
2007
Страна
Испания
Эпизод длится
1 час 15 минут
Телеканал
Antena 3
Список сезонов сериала «Черная лагуна»
Сезон 1 / Season 1
6 эпизодов
24 мая 2007 - 28 июня 2007
Сезон 2 / Season 2
8 эпизодов
7 ноября 2007 - 2 января 2008
Сезон 3 / Season 3
9 эпизодов
23 апреля 2008 - 25 июня 2008
Сезон 4 / Season 4
11 эпизодов
22 октября 2008 - 15 января 2009
Сезон 5 / Season 5
9 эпизодов
12 мая 2009 - 7 июля 2009
Сезон 6 / Season 6
13 эпизодов
16 ноября 2009 - 1 марта 2010
Сезон 7 / Season 7
15 эпизодов
2 июня 2010 - 13 октября 2010
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