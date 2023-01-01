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Постер сериала Черная лагуна
Киноафиша Сериалы Черная лагуна Сезоны

Черная лагуна, список сезонов

El Internado 16+
Год выпуска 2007
Страна Испания
Эпизод длится 1 час 15 минут
Телеканал Antena 3
Список сезонов сериала «Черная лагуна»
Черная лагуна - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
6 эпизодов 24 мая 2007 - 28 июня 2007
 
Черная лагуна - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
8 эпизодов 7 ноября 2007 - 2 января 2008
 
Черная лагуна - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
9 эпизодов 23 апреля 2008 - 25 июня 2008
 
Черная лагуна - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
11 эпизодов 22 октября 2008 - 15 января 2009
 
Черная лагуна - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
9 эпизодов 12 мая 2009 - 7 июля 2009
 
Черная лагуна - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
13 эпизодов 16 ноября 2009 - 1 марта 2010
 
Черная лагуна - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
15 эпизодов 2 июня 2010 - 13 октября 2010
 
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