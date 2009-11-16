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Постер к 6-му сезону сериала Черная лагуна
Киноафиша Сериалы Черная лагуна Сезоны Сезон 6

El Internado 16+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 16 ноября 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 13
Продолжительность сезона 16 часов 15 минут
О чем 6-й сезон сериала «Черная лагуна»

В 6-м сезоне сериала «Черная лагуна» новый школьный семестр начинается с известия о том, что Мартин стал академическим директором. Тем временем подростки продолжают заниматься расследованием, а в окрестных лесах появляется монстр. Главные герои возобновляют дружеские отношения. В это же время сбывается предсказание из печенья Паолы. Это сулит опасность для Эвелин. Путаница в бутылочках с антидотом указывает на то, что среди подростков появился крот. В связи с этим Иван остается без суточной дозы, что может послужить серьезной угрозой для его здоровья. Пока Жак и Хьюго заняты поисками преступника, Лукас ворует деньги Жака.

Список серий 6-го сезона сериала «Черная лагуна» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Монстры приходят ночью Los monstruos vienen de noche
Сезон 6 Серия 1
16 ноября 2009
Печенье с предсказаниями Las galletas del porvenir
Сезон 6 Серия 2
23 ноября 2009
Оборотень El hombre lobo
Сезон 6 Серия 3
30 ноября 2009
Измена La traición
Сезон 6 Серия 4
7 декабря 2009
Бал для провинившихся El baile de los culpables
Сезон 6 Серия 5
14 декабря 2009
Паула и волк Paula y el lobo
Сезон 6 Серия 6
11 января 2010
Легенда о Еве La leyenda de Eva
Сезон 6 Серия 7
18 января 2010
Ледяная принцесса La princesa de hielo
Сезон 6 Серия 8
25 января 2010
Чужой El extraterrestre
Сезон 6 Серия 9
1 февраля 2010
Комната № 13 La habitación número 13
Сезон 6 Серия 10
8 февраля 2010
Волшебник El mago
Сезон 6 Серия 11
15 февраля 2010
Аляска Alaska
Сезон 6 Серия 12
22 февраля 2010
После света Después de la luz
Сезон 6 Серия 13
1 марта 2010
График выхода всех сериалов
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