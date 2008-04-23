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Постер к 3-му сезону сериала Черная лагуна
Киноафиша Сериалы Черная лагуна Сезоны Сезон 3

El Internado 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 23 апреля 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 9
Продолжительность сезона 11 часов 15 минут
О чем 3-й сезон сериала «Черная лагуна»

В 3-м сезоне сериала «Черная лагуна» Паола не сомневается в реинкарнации гнома, Иван не может поверить, что убил человека, Фермин борется за свою жизнь, а Саул готовит нового оперативника. Нора впечатляет Гектора своей наблюдательностью. Маркос и Иван совершают несколько смелых и отчаянных действий, но Паола и Эвелин случайно мешают им. Девочки понимают, что все взрослые лгут. Паола вспоминает, как неоднократно просыпалась в больнице, но сомневается в том, что ей это не приснилось. Тем временем ее брат Маркос узнает ужасающий факт об исчезновении родителей. Хасинта и Хоакин заключают сделку.

Список серий 3-го сезона сериала «Черная лагуна» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Филин El búho
Сезон 3 Серия 1
23 апреля 2008
Восемь миллиметров 8 milímetros
Сезон 3 Серия 2
30 апреля 2008
Оловянный солдатик El soldadito de plomo
Сезон 3 Серия 3
7 мая 2008
На дне морском En el fondo del mar
Сезон 3 Серия 4
14 мая 2008
Жизнь - это сон La vida es sueño
Сезон 3 Серия 5
28 мая 2008
Худшая тюрьма в мире La peor cárcel del mundo
Сезон 3 Серия 6
4 июня 2008
Призрак обезглавленной учительницы El fantasma de la profesora decapitada
Сезон 3 Серия 7
11 июня 2008
Пятеро мстителей Los cinco vengadores
Сезон 3 Серия 8
18 июня 2008
Ночь огня La noche del fuego
Сезон 3 Серия 9
25 июня 2008
График выхода всех сериалов
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