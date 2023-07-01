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Постер к 1-му сезону сериала Дом Светофоровых
Киноафиша Сериалы Дом Светофоровых Сезоны Сезон 1

Dom Svetoforovyh 6+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 16
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Дом Светофоровых»

В 1-м сезоне сериала «Дом Светофоровых» в центре событий оказывается большая российская семья с тремя поколениями, которая тесно связана с правилами дорожного движения. Дело в том, что дедушка Степан Иванович Светофоров – инспектор ГИБДД, а его супруга проводит экскурсии в музее Государственной автоинспекции. Неудивительно, что их сын Семен и его жена Светлана растят троих детей в строгом соблюдении ПДД. Младший сын Светофоровых даже помогает деду вести новомодный блог для молодого поколения. Благодаря их усилиям дети и подростки с ранних лет узнают все самое важное о движении на дороге и не попадают в аварии.

Список серий сериала Дом Светофоровых График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 июля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 июля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
8 июля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 июля 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
22 июля 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
29 июля 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
5 августа 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
12 августа 2023
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
19 августа 2023
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
26 августа 2023
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
2 сентября 2023
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
9 сентября 2023
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
16 сентября 2023
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
23 сентября 2023
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
30 сентября 2023
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
7 октября 2023
График выхода всех сериалов
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