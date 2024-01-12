Отзывы о сериале «Моя девочка»

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Нина Смирнова
12 января 2024, 13:07
Оценка
Хороший сериал, затягивает. Жду продолжение.
12 января 2024, 13:07
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Алексей Борисов
28 февраля 2024, 19:20
Посмотрел на одном дыхании отличный сериал ижду как и все продолжение.молодцы
28 февраля 2024, 19:20
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Киноафиша.инфо
29 февраля 2024, 18:53
в ответ на сообщение
Алексей Борисов от 28 февраля 2024, 19:20
Здорово, что сериал вас так впечатлил!
29 февраля 2024, 18:53
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