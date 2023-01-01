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Киноафиша Сериалы Леон Сезоны Сезон 1

Leon
Название Сезон 1
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Леон»

В 1-м сезоне сериала «Леон» в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу служит старший оперуполномоченный майор Григорий Леонов. Он легко раскрывает запутанные дела и бесстрашно ловит преступников своими руками. Но жизнь мужчины делится на «до» и «после» из-за трагической гибели жены. Это происходит прямо на глазах у их десятилетней дочки Маши. Грише приходится не только одному воспитывать девочку, но и постоянно брать ее с собой на службу: после трагедии Маша отказывается расставаться с папой даже на несколько минут. И все бы ничего, но эту слабость майора вскоре замечают не только коллеги, но и преступники…

Список серий сериала Леон График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
График выхода всех сериалов
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