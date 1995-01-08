В 3-м сезоне сериала «Звездный путь: Дальний космос 9» Сиско появляется на станции после заседания в офисе звездного флота на «Дефайенте» – новом военном судне Федерации. Корабль оснащен многими техническими инновациями, в частности Ромуланским устройством, обеспечивающим невидимость. Сиско вместе со своей командой летит в Гамма-квадрант, чтобы отыскать таинственных Основателей, владельцев Доминиона. Одо становится известно многое о его прошлом и родных местах. Выясняется, что он принадлежит к расе Основателей или Меняющихся. В это время члены Федерации собираются заключить мирное соглашение с Доминионом.