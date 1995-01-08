Menu
Star Trek: Deep Space Nine 1993 - 1999 season 3

Star Trek: Deep Space Nine season 3 poster
Star Trek: Deep Space Nine 12+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 26 September 1994
Production year 1994
Number of episodes 26
Runtime 19 hours 30 minutes
"Star Trek: Deep Space Nine" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Звездный путь: Дальний космос 9» Сиско появляется на станции после заседания в офисе звездного флота на «Дефайенте» – новом военном судне Федерации. Корабль оснащен многими техническими инновациями, в частности Ромуланским устройством, обеспечивающим невидимость. Сиско вместе со своей командой летит в Гамма-квадрант, чтобы отыскать таинственных Основателей, владельцев Доминиона. Одо становится известно многое о его прошлом и родных местах. Выясняется, что он принадлежит к расе Основателей или Меняющихся. В это время члены Федерации собираются заключить мирное соглашение с Доминионом.

Series rating

8.0
Rate 12 votes
8.1 IMDb

"Star Trek: Deep Space Nine" season 3 list of episodes.

The Search, Part I
Season 3 Episode 1
26 September 1994
The Search, Part II
Season 3 Episode 2
3 October 1994
The House of Quark
Season 3 Episode 3
16 October 1994
Equilibrium
Season 3 Episode 4
23 October 1994
Second Skin
Season 3 Episode 5
30 October 1994
The Abandoned
Season 3 Episode 6
6 November 1994
Civil Defense
Season 3 Episode 7
13 November 1994
Meridian
Season 3 Episode 8
20 November 1994
Defiant
Season 3 Episode 9
27 November 1994
Fascination
Season 3 Episode 10
4 December 1994
Past Tense, Part I
Season 3 Episode 11
8 January 1995
Past Tense, Part II
Season 3 Episode 12
15 January 1995
Life Support
Season 3 Episode 13
5 February 1995
Heart of Stone
Season 3 Episode 14
12 February 1995
Destiny
Season 3 Episode 15
19 February 1995
Prophet Motive
Season 3 Episode 16
26 February 1995
Visionary
Season 3 Episode 17
5 March 1995
Distant Voices
Season 3 Episode 18
16 April 1995
Through the Looking Glass
Season 3 Episode 19
23 April 1995
Improbable Cause
Season 3 Episode 20
7 May 1995
The Die is Cast
Season 3 Episode 21
7 May 1995
Explorers
Season 3 Episode 22
14 May 1995
Family Business
Season 3 Episode 23
21 May 1995
Shakaar
Season 3 Episode 24
28 May 1995
Facets
Season 3 Episode 25
18 June 1995
The Adversary
Season 3 Episode 26
25 June 1995
