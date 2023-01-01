Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Человек ниоткуда" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 2-му сезону сериала Рыцарь дорог
Киноафиша Сериалы Рыцарь дорог Сезоны Сезон 2

Knight Rider
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 2 октября 1983
Год выпуска 1983
Количество серий 24
Продолжительность сезона 18 часов 24 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Рыцарь дорог»

Во 2-м сезоне сериала «Рыцарь дорог» в городе объявляется сводный брат Майкла – второй сын Уилтона Найта по имени Гарт. В отличие от брата, парень пошел по наклонной дорожке. Он связался с бандитской группировкой в Африке и был приговорен к трем пожизненным срокам за свои злодеяния. Но теперь он сбежал из-под стражи, украл секретную формулу и создал машину-монстра Голиафа. С помощью этой разработки Гарт хочет уничтожить Рыцаря дорог, которого он ненавидит всей душой. Парень считает, что Майклу досталось все, что по праву должно было принадлежать ему, и мечтает расквитаться с братом, а заодно уничтожить весь город.

Список серий 2-го сезона сериала «Рыцарь дорог» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Голиаф: Часть 1 Goliath (1)
Сезон 2 Серия 1
2 октября 1983
Голиаф: Часть 2 Goliath (2)
Сезон 2 Серия 2
2 октября 1983
Хранитель брата Brother's Keeper
Сезон 2 Серия 3
9 октября 1983
Торговцы смертью Merchants of Death
Сезон 2 Серия 4
16 октября 1983
Вслепую Blind Spot
Сезон 2 Серия 5
23 октября 1983
Возвращение в Кадиз Return to Cadiz
Сезон 2 Серия 6
30 октября 1983
КИТТ верхолаз K.I.T.T. the Cat
Сезон 2 Серия 7
6 ноября 1983
Эксклюзивный КИТТ Custom K.I.T.T.
Сезон 2 Серия 8
13 ноября 1983
Спаситель души Soul Survivor
Сезон 2 Серия 9
27 ноября 1983
Огненное кольцо Ring of Fire
Сезон 2 Серия 10
4 декабря 1983
Кошмар Рыцаря Knightmares
Сезон 2 Серия 11
11 декабря 1983
Бесшумный рыцарь Silent Knight
Сезон 2 Серия 12
18 декабря 1983
Рыцарь в сияющей броне A Knight in Shining Armor
Сезон 2 Серия 13
8 января 1984
Брильянты не лучшие друзья девушек Diamonds Aren't a Girl's Best Friend
Сезон 2 Серия 14
15 января 1984
Воины белой линии White-Line Warriors
Сезон 2 Серия 15
29 января 1984
Гонка за жизнь Race For Life
Сезон 2 Серия 16
5 февраля 1984
Демон скорости Speed Demons
Сезон 2 Серия 17
12 февраля 1984
Возвращение Голиафа: Часть 1 Goliath Returns (1)
Сезон 2 Серия 18
19 февраля 1984
Возвращение Голиафа: Часть 2 Goliath Returns (2)
Сезон 2 Серия 19
19 февраля 1984
Хорошая работенка A Good Knight's Work
Сезон 2 Серия 20
4 марта 1984
Змеиная пасть: Часть 1 Mouth of the Snake [a.k.a. All That Glitters] (1)
Сезон 2 Серия 21
8 апреля 1984
Змеиная пасть: Часть 2 Mouth of the Snake [a.k.a. All That Glitters] (2)
Сезон 2 Серия 22
8 апреля 1984
Пусть это буду я Let It Be Me
Сезон 2 Серия 23
13 мая 1984
Тяжёлый металл Big Iron
Сезон 2 Серия 24
27 мая 1984
График выхода всех сериалов
Related video
Секрет бодрости Пахмутовой: вот что спасает композитора после смерти Добронравова
Куда там «Ежику в тумане»: вот какие мультфильмы пугали советских детей до икоты
Неудачная копия Аллегровой: Соседов унизил певицу, возомнившую себя новой Императрицей
Тест: какая вы нечисть?
Этому знаку Зодиака ноябрь 2023 принесет неожиданный сюрприз: точно понравится
Лучше, чем «Сельдь под шубой»: этот советский салат никто не готовит, и очень зря
Переходил границы: фанаты Михалковых придут в ярость от заявления бывшей Кончаловского
За появлением на свет этой актрисы наблюдала вся страна: как так вышло
Вождь краснокожих должен был стать звездой: ужаснетесь от судьбы мальчугана из «Деловых людей»
Шатунов не сумел скрыть связь сына с детдомом: вот что выяснилось в немецкой полиции
Лучше не будет: дочь Артура Конан Дойля потеряла дар речи, увидев эту экранизацию «Шерлока Холмса»
Такие фамилии на Руси давали только бастардам: увидите список и удивитесь
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше