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Рыцарь дорог
Сезоны
Рыцарь дорог, список сезонов
Knight Rider
Год выпуска
1982
Страна
США
Эпизод длится
46 минут
Телеканал
NBC
Список сезонов сериала «Рыцарь дорог»
Сезон 1 / Season 1
22 эпизода
26 сентября 1982 - 6 мая 1983
Сезон 2 / Season 2
24 эпизода
2 октября 1983 - 27 мая 1984
Сезон 3 / Season 3
22 эпизода
30 сентября 1984 - 5 мая 1985
Сезон 4 / Season 4
22 эпизода
20 сентября 1985 - 4 апреля 1986
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