Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пять процентов" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 3-му сезону сериала Рыцарь дорог
Киноафиша Сериалы Рыцарь дорог Сезоны Сезон 3

Knight Rider
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 30 сентября 1984
Год выпуска 1984
Количество серий 22
Продолжительность сезона 16 часов 52 минуты
О чем 3-й сезон сериала «Рыцарь дорог»

В 3-м сезоне сериала «Рыцарь дорог» гениальные ученые Дэвид Холстон и Марго Шеридан собирают команду, чтобы взломать секретное хранилище в Сан-Франциско. Они знают, что на их пути обязательно встанет современный супергерой Майкл Найт – Рыцарь дорог. Поэтому они решают избавиться от него, освободив из-под стражи Си Джея Джексона – человека, которому когда-то уже удалось убить предшественника Майкла. Они посылают в тюрьму беспилотного робота, замаскированного под радиоприемник. Девон узнает об их плане и просит о помощи студентку Бонни из университета Сан-Франциско, научным руководителем которой является Холстон.

Список серий 3-го сезона сериала «Рыцарь дорог» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Рыцарь изобретений: Часть 1 Knight of the Drones (1)
Сезон 3 Серия 1
30 сентября 1984
Рыцарь изобретений: Часть 2 Knight of the Drones (2)
Сезон 3 Серия 2
30 сентября 1984
Похитители бриллиантов The Ice Bandits
Сезон 3 Серия 3
7 октября 1984
Рыцарь быстрой полосы Knights of the Fast Lane
Сезон 3 Серия 4
14 октября 1984
Рыцарь хэллоуина Halloween Knight
Сезон 3 Серия 5
28 октября 1984
КИТТ против КАРР K.I.T.T. vs. K.A.R.R.
Сезон 3 Серия 6
4 ноября 1984
Гнилые яблочки The Rotten Apples
Сезон 3 Серия 7
11 ноября 1984
Рыцарь в изгнании Knight in Disgrace
Сезон 3 Серия 8
18 ноября 1984
Смерть Рыцаря Dead of Knight
Сезон 3 Серия 9
2 декабря 1984
Потерянный Рыцарь Lost Knight
Сезон 3 Серия 10
9 декабря 1984
Хамелеон Knight of the Chameleon
Сезон 3 Серия 11
30 декабря 1984
Убийца «от кутюр» Custom Made Killer
Сезон 3 Серия 12
6 января 1985
Почти рыцарь Knight by a Nose
Сезон 3 Серия 13
13 января 1985
Собака со свалки Junk Yard Dog
Сезон 3 Серия 14
3 февраля 1985
Выкуп Buy Out
Сезон 3 Серия 15
10 февраля 1985
Путь Рыцаря Knightlines
Сезон 3 Серия 16
3 марта 1985
19-я лунка The Nineteenth Hole
Сезон 3 Серия 17
10 марта 1985
Рыцарь и олух Knight and Knerd
Сезон 3 Серия 18
17 марта 1985
Проблема с десятью колесами Ten Wheel Trouble
Сезон 3 Серия 19
24 марта 1985
Рыцарь в отпуске Knight in Retreat
Сезон 3 Серия 20
29 марта 1985
Рыцарь в отпуске Knight Strike
Сезон 3 Серия 21
5 апреля 1985
Рыцари цирка Circus Knights
Сезон 3 Серия 22
5 мая 1985
График выхода всех сериалов
Related video
Лучше не будет: дочь Артура Конан Дойля потеряла дар речи, увидев эту экранизацию «Шерлока Холмса»
Переходил границы: фанаты Михалковых придут в ярость от заявления бывшей Кончаловского
Вождь краснокожих должен был стать звездой: ужаснетесь от судьбы мальчугана из «Деловых людей»
За появлением на свет этой актрисы наблюдала вся страна: как так вышло
Тест: какая вы нечисть?
Этому знаку Зодиака ноябрь 2023 принесет неожиданный сюрприз: точно понравится
Куда там «Ежику в тумане»: вот какие мультфильмы пугали советских детей до икоты
Секрет бодрости Пахмутовой: вот что спасает композитора после смерти Добронравова
Неудачная копия Аллегровой: Соседов унизил певицу, возомнившую себя новой Императрицей
Шатунов не сумел скрыть связь сына с детдомом: вот что выяснилось в немецкой полиции
Лучше, чем «Сельдь под шубой»: этот советский салат никто не готовит, и очень зря
Такие фамилии на Руси давали только бастардам: увидите список и удивитесь
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше