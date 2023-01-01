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Постер к 4-му сезону сериала Рыцарь дорог
Киноафиша Сериалы Рыцарь дорог Сезоны Сезон 4

Knight Rider
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 20 сентября 1985
Год выпуска 1985
Количество серий 22
Продолжительность сезона 16 часов 52 минуты
О чем 4-й сезон сериала «Рыцарь дорог»

В 4-м сезоне сериала «Рыцарь дорог» ученые Фонда разрабатывают чрезвычайно опасное вещество – мощный изотоп Церний-116. Дочь Уилтона Дженнифер пытается использовать это изобретение, чтобы сократить расходы корпорации на секретный проект ФЛАГ. Однако эксперимент приходит к неожиданным последствиям. Тем временем террорист Филипп Нордстром похищает Девона, подменив его клоном. С его помощью Нордстром узнает формулу молекулярной оболочки и создает свой собственный суперкар. Только, в отличие от автомобиля Майкла, эта машина служит злу и угрожает опасностью всему Чикаго. Бонни обращается за помощью к Уличному мстителю.

Список серий 4-го сезона сериала «Рыцарь дорог» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Рыцарь и Джаггернаут: Часть 1 Knight of the Juggernaut (1)
Сезон 4 Серия 1
20 сентября 1985
Рыцарь и Джаггернаут: Часть 2 Knight of the Juggernaut (2)
Сезон 4 Серия 2
20 сентября 1985
Похищение КИТТа KITTnap
Сезон 4 Серия 3
27 сентября 1985
Небесный Рыцарь Sky Knight
Сезон 4 Серия 4
18 октября 1985
Священное кладбище Burial Ground
Сезон 4 Серия 5
25 октября 1985
Дурная компания The Wrong Crowd
Сезон 4 Серия 6
1 ноября 1985
Рыцарская операция Knight Sting
Сезон 4 Серия 7
8 ноября 1985
С днем рождения Many Happy Returns
Сезон 4 Серия 8
15 ноября 1985
Рыцарь-гонщик Knight Racer
Сезон 4 Серия 9
29 ноября 1985
Рыцарь за решеткой Knight Behind Bars
Сезон 4 Серия 10
6 декабря 1985
Песня Рыцаря Knight Song
Сезон 4 Серия 11
13 декабря 1985
Запах роз The Scent of Roses
Сезон 4 Серия 12
3 января 1986
Убийца КИТТ Killer K.I.T.T.
Сезон 4 Серия 13
10 января 1986
Лесной бизнес Out of the Woods
Сезон 4 Серия 14
17 января 1986
Тень смерти рыцаря Deadly Knightshade
Сезон 4 Серия 15
24 января 1986
Возвращение чемпиона Redemption of a Champion
Сезон 4 Серия 16
31 января 1986
Тысяча дьяволов Knight of a Thousand Devils
Сезон 4 Серия 17
7 февраля 1986
Огненные холмы Hills of Fire
Сезон 4 Серия 18
14 февраля 1986
Побег Knight Flight to Freedom
Сезон 4 Серия 19
21 февраля 1986
Рыцарь страха Fright Knight
Сезон 4 Серия 20
7 марта 1986
Рыцарь восходящего солнца Knight of the Rising Sun
Сезон 4 Серия 21
14 марта 1986
Рыцарь Вуду Voo Doo Knight
Сезон 4 Серия 22
4 апреля 1986
График выхода всех сериалов
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