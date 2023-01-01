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Постер к 1-му сезону сериала Рыцарь дорог
Киноафиша Сериалы Рыцарь дорог Сезоны Сезон 1

Knight Rider
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 сентября 1982
Год выпуска 1982
Количество серий 22
Продолжительность сезона 16 часов 52 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Рыцарь дорог»

В 1-м сезоне сериала «Рыцарь дорог» бывший детектив Майкл Найт выживает после страшного нападения. Теперь все считают его мертвым, и он может тайно отстаивать закон и справедливость, скрывая свою личность. Секретная правительственная организация дает Майклу новое имя и лицо и снабжает его суперкаром с искусственным интеллектом. Он становится Рыцарем дорог и преследует преступников, убивших его бывшего напарника. Майклу придется столкнуться с промышленными диверсантами, байкерами, которые собираются уничтожить город, разработчиками ядерного оружия, а также со своим главным врагом.

Список серий 1-го сезона сериала «Рыцарь дорог» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Рыцарь Феникса: Часть 1 Knight of the Phoenix
Сезон 1 Серия 1
26 сентября 1982
Рыцарь Феникса: Часть 2 Knight of the Phoenix Part II
Сезон 1 Серия 2
26 сентября 1982
Смертельные манёвры Deadly Maneuvers
Сезон 1 Серия 3
1 октября 1982
Удачный день на «Белых холмах» Good Day at White Rock
Сезон 1 Серия 4
8 октября 1982
Шоу каскадера Сэмми Slammin' Sammy's Stunt Show Spectacular
Сезон 1 Серия 5
22 октября 1982
Просто мой счёт Just My Bill
Сезон 1 Серия 6
29 октября 1982
Ни капли воды Not a Drop to Drink
Сезон 1 Серия 7
5 ноября 1982
Пустячок No Big Thing
Сезон 1 Серия 8
12 ноября 1982
Доверие не ржавеет Trust Doesn't Rust
Сезон 1 Серия 9
19 ноября 1982
Изнутри Inside Out
Сезон 1 Серия 10
26 ноября 1982
Окончательный вердикт The Final Verdict
Сезон 1 Серия 11
3 декабря 1982
Прокатимся с шиком A Plush Ride
Сезон 1 Серия 12
10 декабря 1982
Незабудка Forget Me Not
Сезон 1 Серия 13
17 декабря 1982
Каменные сердца Hearts of Stone
Сезон 1 Серия 14
14 января 1983
Дай мне свободу… или дай мне смерть Give Me Liberty... or Give Me Death
Сезон 1 Серия 15
21 января 1983
Топазовая связь The Topaz Connection
Сезон 1 Серия 16
28 января 1983
Милый неприличный городишко A Nice, Indecent Little Town
Сезон 1 Серия 17
18 февраля 1983
Золотая колесница Chariot of Gold
Сезон 1 Серия 18
25 февраля 1983
Белая птица White Bird
Сезон 1 Серия 19
4 марта 1983
Ход рыцаря Knight Moves
Сезон 1 Серия 20
11 марта 1983
Никто не делает это лучше Nobody Does It Better
Сезон 1 Серия 21
29 апреля 1983
Короткая записка Short Notice
Сезон 1 Серия 22
6 мая 1983
График выхода всех сериалов
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