Места и даты съемок сериала Рыцарь дорог

Основные места съемок сериала Рыцарь дорог

  • Международная гоночная трасса «Риверсайд», 22255 авеню Эвкалипт, Морено-Вэлли, Калифорния, США
  • Ковина, Калифорния, США
  • Чикаго, штат Иллинойс, США
  • Стоктон, Калифорния, США
  • Бёрбанк, Калифорния, США
  • Канога-Парк, Лос-Анджелес, Калифорния, США
  • Санта-Кларита, Калифорния, США
  • Площадь у здания суда, задняя съёмочная площадка киностудии Universal, 100 Universal City Plaza, Юниверсал‑Сити, Калифорния, США
  • Улица Денвер, декорационная площадка Universal Studios — 100 Universal City Plaza, Universal City, Калифорния, США
  • Сикс-Пойнтс Техас, закулисная съемочная площадка студии Universal — 100 Universal City Plaza, Юниверсал-Сити, Калифорния, США
  • Колониал-стрит, декорационная площадка киностудии Universal — 100 Universal City Plaza, Юниверсал-Сити, Калифорния, США
  • Норт-Холливуд, Лос-Анджелес, Калифорния, США
  • Центр Лос-Анджелеса, Калифорния, США

Где снимали известные сцены

место съёмок
ул. Хаттерас, Ван-Найс, Калифорния, США
Штаб-квартира Дэвона в первом сезоне
Парк и особняк «Грейстоун» — 905 Лома Виста Драйв, Беверли-Хиллз, Калифорния, США
Штаб-квартира Девона во втором сезоне
1145, ул. Арден, Пасадена, Калифорния, США
Студия
Universal Studios — 100 Universal City Plaza, Юниверсал-Сити, Калифорния, США
Открывающая сцена — КИТТ едет по пересохшему озеру.
Солончак Уилкокс, Уилкокс, Аризона, США
Нолану когда-то смеялись в лицо: 5 фильмов-аутсайдеров, в успех которых никто не верил — а теперь у всех рейтинг 8+
