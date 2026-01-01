Основные места съемок сериала Рыцарь дорог
- Международная гоночная трасса «Риверсайд», 22255 авеню Эвкалипт, Морено-Вэлли, Калифорния, США
- Ковина, Калифорния, США
- Чикаго, штат Иллинойс, США
- Стоктон, Калифорния, США
- Бёрбанк, Калифорния, США
- Канога-Парк, Лос-Анджелес, Калифорния, США
- Санта-Кларита, Калифорния, США
- Площадь у здания суда, задняя съёмочная площадка киностудии Universal, 100 Universal City Plaza, Юниверсал‑Сити, Калифорния, США
- Улица Денвер, декорационная площадка Universal Studios — 100 Universal City Plaza, Universal City, Калифорния, США
- Сикс-Пойнтс Техас, закулисная съемочная площадка студии Universal — 100 Universal City Plaza, Юниверсал-Сити, Калифорния, США
- Колониал-стрит, декорационная площадка киностудии Universal — 100 Universal City Plaza, Юниверсал-Сити, Калифорния, США
- Норт-Холливуд, Лос-Анджелес, Калифорния, США
- Центр Лос-Анджелеса, Калифорния, США