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Постер к 1-му сезону телешоу Найти идеальную пару
Киноафиша Сериалы Найти идеальную пару Сезоны Сезон 1

Perfect Match 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 48 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Найти идеальную пару»

В 1-м сезоне шоу «Найти идеальную пару» принимают участие игроки, которые уже успели полюбиться зрителям по реалити-шоу «Испытание соблазном», «Слепая любовь» и другим популярным проектам. Парни и девушки в очередной раз предпримут попытку завести романтические отношения. Делать им это придется в соревновательной форме, а узнавать будущего партнера нужно в играх на совместимость. Героев и зрителей ждут неожиданные повороты событий: между участниками то вспыхивает интерес, то угасает так же молниеносно. Не у всех пар выходит быть сплоченными, но по итогам конкурсов будет выбрана идеальная.

Список серий телешоу Найти идеальную пару График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Любовь – финальный бой Love is the End Game
Сезон 1 Серия 1
14 февраля 2023
Чейз в центре внимания It's About the Chase
Сезон 1 Серия 2
14 февраля 2023
Горячая парочка Strike a Match
Сезон 1 Серия 3
14 февраля 2023
Незаконченное дело Unfinished Business
Сезон 1 Серия 4
14 февраля 2023
Внезапный поворот Blind-Sided
Сезон 1 Серия 5
21 февраля 2023
Любовь зла Love is Savage
Сезон 1 Серия 6
21 февраля 2023
Возвращение к прошлому Circling Back
Сезон 1 Серия 7
21 февраля 2023
Идеальная пара Mixes and Matches
Сезон 1 Серия 8
21 февраля 2023
Влюбись или уйди Love It or Leave It
Сезон 1 Серия 9
28 февраля 2023
Неожиданные открытия Making Waves
Сезон 1 Серия 10
28 февраля 2023
Снова в игре Back in the Mix
Сезон 1 Серия 11
28 февраля 2023
Титул идеальной пары Game, Set, Perfect Match
Сезон 1 Серия 12
28 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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