В 1 сезоне сериала «Заговоренный» события разворачиваются на побережье Дона в 1941 году. Немецкие захватчики отправляют подразделение полковника Риттера, вооруженное современными пушками и танками, для усмирения и подчинения донского казачества. Но эти герои не сдаются врагу, даже если на кону стоят их жизни. Ветеран Первой мировой войны Семен Неупокоев, давно имеющий с Риттером свои личные счеты, собирает сотню земляков для противостояния фашистам. Казаки по старинке идут в бой на верных конях, вооруженные лишь шашками и собственной отвагой. Однако Семена не страшит верная гибель: не зря ведь его прозвали Заговоренным.