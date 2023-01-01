Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Катастрофа" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Сериалы Заговоренный Сезоны Сезон 1

Zagovorennyj
Название Сезон 1
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Заговоренный»

В 1 сезоне сериала «Заговоренный» события разворачиваются на побережье Дона в 1941 году. Немецкие захватчики отправляют подразделение полковника Риттера, вооруженное современными пушками и танками, для усмирения и подчинения донского казачества. Но эти герои не сдаются врагу, даже если на кону стоят их жизни. Ветеран Первой мировой войны Семен Неупокоев, давно имеющий с Риттером свои личные счеты, собирает сотню земляков для противостояния фашистам. Казаки по старинке идут в бой на верных конях, вооруженные лишь шашками и собственной отвагой. Однако Семена не страшит верная гибель: не зря ведь его прозвали Заговоренным. 

Список серий сериала Заговоренный График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
График выхода всех сериалов
Related video
Тест: сможете угадать, какой актер скрывается под слоями грима?
Самого страшного Кащея без грима не узнать: один из самых обаятельных советских актеров (фото)
За слова придется ответить: шоу Малахова закончилось громким скандалом с семьей миллиардера
Прославилась и сошла с ума: участь советской Снегурочки вызывает ужас
Лгать бесполезно: эти знаки Зодиака видят людей насквозь
Внешне очень похожи: как выглядит актер, озвучивающий Князя в «Трех богатырях»
Затмила бывшую жену: Чадов ошеломил народ редким фото своей невесты
Теперь девочкам такие имена не дают: вот как на самом деле зовут Дарью Донцову
«У нас девочка»: Муцениеце решилась на пополнение, о котором долго мечтала
В Штатах ошиблись, а в СССР все сделали правильно: вот какая неточность есть в «Аладдине»
Немец все испортил: этот едва заметный ляп обнаружили в «Брате» только сейчас
Даже жутко становится: на эту странность в «Иване Васильевиче» никто не обращает внимание
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше