Отзывы о сериале «Заговоренный»

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Про100 ЕстьВсё
9 сентября 2023, 04:04
Оценка
😎
9 сентября 2023, 04:04
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Елена Садчикова
10 мая 2024, 22:41
Сюжет хороший, остальное на троечку. Донские казаки в кубанках, у некоторых чупы комично большие. Видно фильм малобюджетный. Казачья станица не станица. Не на Дону. Дом казака не курень. А могли бы снять хороший фильм. Больше на партизанов они похожи, не казаки. Несколько сражений в перелесках, не верю. Хотелось хорошее кино
10 мая 2024, 22:41
0
1
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Елена Садчикова
10 мая 2024, 22:55
Что понравилось в сериале, красивый Дьяченко. А ещё больше лошадка под ним, алхетинской породы, если я не ошибаюсь
10 мая 2024, 22:55
0
0
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skrat
9 марта 2025, 17:05
Отличний фильм! Браво!
9 марта 2025, 17:05
0
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