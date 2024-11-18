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Шеф 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Шеф
Киноафиша Сериалы Шеф Сезоны Сезон 1

Shef 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 ноября 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 1
Продолжительность сезона 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Шеф»

В 1-м сезоне сериала «Шеф» в центре событий оказывается глава коллектива известного столичного ресторана – молодой шеф-повар в исполнении актера Дениса Прыткова. Это очень принципиальный человек, для которого собственные нерушимые установки и принципы гораздо важнее сиюминутных обстоятельств. Из-за этого его карьера частенько страдает, собственник ресторана его недолюбливает, а подчиненные побаиваются, но уважают. Герой может соорудить из подручных средств кулинарный шедевр, а из самой невинной ситуации – глобальную проблему. Это касается не только работы, но и личной жизни повара, которая до сих пор не устроена как следует.

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Список серий сериала Шеф График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
18 ноября 2024
График выхода всех сериалов
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