В 1-м сезоне сериала «Шеф» в центре событий оказывается глава коллектива известного столичного ресторана – молодой шеф-повар в исполнении актера Дениса Прыткова. Это очень принципиальный человек, для которого собственные нерушимые установки и принципы гораздо важнее сиюминутных обстоятельств. Из-за этого его карьера частенько страдает, собственник ресторана его недолюбливает, а подчиненные побаиваются, но уважают. Герой может соорудить из подручных средств кулинарный шедевр, а из самой невинной ситуации – глобальную проблему. Это касается не только работы, но и личной жизни повара, которая до сих пор не устроена как следует.